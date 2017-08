Thalhammer als Trainer des Jahres nominiert

Eine besondere Auszeichnung für Dominik Thalhammer! Der ÖFB-Frauenteamchef wurde von der FIFA nach der herausragenden EURO auf die Shortlist für die Wahl zum Women's Coach 2017 gesetzt.

Die zehn Namen wurden von einer Expertenkommission zusammengesetzt, die endgültige Entscheidung treffen aber die User von FIFA.com. Das Voting startet am 21. August und endet am 7. September. Mitte September werden dann die drei meistgewählten Namen bekannt gegeben.

Am 23. Oktober findet schließlich die Preisverleihung mit dem etwas sperrigen Namen "The Best FIFA Football Awards" in London statt.

Hier sind alle Nominierten:

* Olivier Echouafni (FRA - French national team)

* Emma Hayes (ENG - Chelsea Ladies)

* Ralf Kellermann (GER - VfL Wolfsburg)

* Xavi Llorens (ESP - FC Barcelona Femeni)

* Nils Nielsen (DEN - Dänemark Nationalteam)

* Florence Omagbemi (NGA - Nigeria Nationalteam)

* Gerard Precheur (FRA - Olympique Lyonnais Feminin)

* Dominik Thalhammer (AUT - Österreich Nationalteam)

* Sarina Wiegman (NED - Niederlande Nationalteam)

* Hwang Yong-Bong (PRK - Korea DPR Nationalteam)

red