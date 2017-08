Nouri "fiebert dem Start entgegen"

Alexander Nouri ist mit der Vorbereitung seines Teams zufrieden

Werder-Trainer Alexander Nouri hat ein positives Fazit der Saisonvorbereitung seines Teams gezogen.

"Wir konnten uns physisch eine gute Basis erarbeiten und haben schon im Pokal gute Dinge gesehen", sagte der 37-Jährige vor dem Bundesliga-Auftakt am Samstag bei 1899 Hoffenheim: "Wir fiebern dem Start entgegen und freuen uns brennend, wieder loszulegen. Die Bundesliga ist das Maß aller Dinge."

Verzichten muss Nouri beim Spiel in Sinsheim auf die verletzten Zlatko Junuzović, Niklas Moisander, Izet Hajrović und Michael Zetterer. 1899 attestierte der Werder-Coach einen starken Auftritt in der Champions-League-Quali trotz einer 1:2-Niederlage gegen den FC Liverpool. "Ich habe eine richtig gute Hoffenheimer Mannschaft gesehen und mache das nicht nur am Ergebnis fest."