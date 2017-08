Gladbach bestätigt Bobadilla-Coup

Raúl Bobadilla (r.) spielt künftig mit Thorgan Hazard zusammen

Borussia Mönchengladbach holt Raúl Bobadilla zurück. Der Angreifer kommt vom FC Augsburg zu den Fohlen.

Dies gaben die Gladbacher am Donnerstag bekannt. Beim VfL hat der Routinier nach bestandener sportärztlicher Untersuchung einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Bei den Fohlen bekommt Bobadilla die Rückennummer 26.

Insgesamt spielte der Paraguayer, unterbrochen von zwei Leihgeschäften, bereits zwei Jahre für die Borussia. 61 Pflichtspiele bestritt der 30-Jährige im Zeitraum von 2009 bis Anfang 2012 für die Gladbacher.

Zuletzt ging der Stürmer vier Jahre lang für den FC Augsburg auf Torejagd. In der abgelaufenen Saison absolvierte Bobadilla 18 Ligaspiele für den FCA. Vier Tore und zwei Vorlagen konnte der zehnfache Nationalspieler dabei verzeichnen.

"Das ging ganz klar nicht von uns aus"

"Raúl Bobadilla befindet sich in Gladbach zur sportmedizinischen Untersuchung. Alles ist besprochen, aber noch nichts unterschrieben. Wie es aussieht, wird es noch am Donnerstag finalisiert", sagte Augsburgs Manager Stefan Reuter vor der Vollzugsmeldung am Mittag: "Raúl ist mit dem ausdrücklichen Wunsch auf uns zugekommen, den FC Augsburg verlassen zu dürfen."

Reuter betonte, dass der FCA nach Paul Verhaegh (zum VfL Wolfsburg) auch Bobadilla nicht abgeben wollte. "Es ist so, dass wir zwei verdienten Spielern die Möglichkeit geben, eine neue Herausforderung zu suchen. Und das ging ganz klar nicht von uns aus", sagte Reuter. Ihm persönlich wäre ein Wechsel des Angreifers ins Ausland lieber gewesen, "aber ich kann den Schritt aus Raúls Sicht nachvollziehen. Außerdem lag bis jetzt nichts Konkretes und Belastbares auf dem Tisch."