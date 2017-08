Costa will Atlético-Wechsel erzwingen

Möchte zu Atlético Madrid zurück: Chelseas Diego Costa.

Der beim englischen Meister Chelsea in Ungnade gefallene Stürmerstar Diego Costa will wieder für Atlético Madrid spielen.

"Meine Richtung ist klar: Ich will in der neuen Spielzeit zu Atlético Madrid zurückkehren", sagte der 28-jährige Torjäger in Aracaju in Brasilien. Dort hatte sich Costa zu Beratungen über seine Zukunft mit dem Chef des regionalen Fußballverbandes getroffen.

Seit Tagen liefern sich Costa und Chelsea eine Schlammschlacht. Costa verweigert strikt die Rückkehr zu den Blues, während man an der Stamford Bridge auf die Rückkehr des Angreifers wartet. Dem Vernehmen nach will man Costa nur ungern in die spanische Hauptstadt verkaufen, sondern spekuliert auf eine deutlich höhere Ablöse aus Fernost.

Costa stammt aus der Region im Nordosten Brasiliens, hat aber auch die spanische Staatsangehörigkeit und spielte 2014 erstmals für Spaniens Nationalmannschaft und war bei der WM in Brasilien dabei. Von 2010 bis 2014 spielte er bereits für Atlético.

Laut Berichten soll Chelsea-Trainer Antonio Conte ohne ihn planen. Mitte Juli verpflichtete Chelsea Stürmer Álvaro Morata von Real Madrid.

