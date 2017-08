Wird van Gaal Poldis neuer Coach?

Trainiert Louis van Gaal bald Lukas Podolski?

Louis van Gaal könnte schon bald der neue Trainer von Lukas Podolskis Klub Vissel Kobe werden. Wie die japanische Sportzeitung "Hochi" berichtet, hat der Verein den ehemaligen Bayern-Coach ins Visier genommen.

Nachdem Kobe am vergangenen Montag den Brasilianer Nelsinho entlassen hat, soll van Gaal, der als Trainer mit Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar, dem FC Barcelona und dem FC Bayern die nationale Meisterschaft gewinnen konnte, mit Manchester United in England den FA Cup gewann sowie mit Ajax den Henkelpott der Champions League stemmen durfte, ganz oben auf der Liste des ambitionierten J.League-Klubs stehen.

Der ehemalige Bonds-Coach soll den Verein, der 2014 von "Rakuten", einem der größten Internetunternehmen der Welt gekauft wurde, in die AFC-Champions League und schließlich auch erstmals zur japanischen Meisterschaft führen.

Nach 22 Spieltagen steht der Podolski-Klub in der laufenden Spielzeit nur auf dem elften Rang und hat 14 Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Seitdem der ehemalige Nationalspieler in Kobe anheuerte erzielte er in vier Spielen zwei Treffer - beide bei seinem ersten Einsatz für sein neues Team.