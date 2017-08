Bürki vermeldet Durm-Wechsel im Netz

Erik Durm wird Dortmund wohl den Rücken kehren

Erik Durm wird den Bundesligisten Borussia Dortmund aller Voraussicht nach verlassen und zum Ligakonkurrenten VfB Stuttgart wechseln.

Nach übereinstimmenden Medienberichten befindet sich der 25 Jährige bereits auf dem Weg nach Schwaben und soll nach dem Medizincheck einen Vertrag bei Aufsteiger VfB unterschreiben. Offenbar hat sich der variable Allrounder bereits bei seinen Mannschaftskollegen verabschiedet: BVB-Keeper Roman Bürki wünschte Durm auf seinem Instagram-Account sowie bei Twitter alles Gute. Eine Bestätigung der Vereine steht allerdings noch aus, die Postings auf Bürkis Account wurden kurze Zeit wieder gelöscht.

Durm war 2012 vom FSV Mainz 05 zum BVB gewechselt. Bei der WM 2014 stand der siebenmalige Nationalspieler im Kader, kam aber in Brasilien nicht zum Einsatz. In Dortmund kam er auch aufgrund von Verletzungen in der vergangenen Saison nur zu 13 Bundesligaeinsätzen.