Transfers: Schäuble warnt vor "Goldenem Kalb"

Wolfgang Schäuble ruft die Beteiligten im Fußball zur Mäßigung auf

Jetzt hat sich auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble kritisch über die immensen Ablösesummen im Fußball geäußert. Gleichzeitig sprach der CDU-Politiker eine Warnung an die Branche aus.

"Das größte Problem ist, dass das bis in die dritten Ligen in Deutschland hinein die Preise verdirbt", sagte Schäuble am Freitag im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" über den Weltrekordtransfer des Brasilianers Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain.

Der 74-Jährige rief zur Mäßigung auf. "Schon in der Bibel gibt es im Alten Testament den Tanz ums Goldene Kalb. Das ist genau die Geschichte", sagte Schäuble. "Und im Fußball, wenn sie nicht aufpassen, oder im Sport wird es eines Tages auch passieren, und deswegen ist immer wichtig, immer wieder zu appellieren: Liebe Leute, lasst uns Maß halten."

Für den 25-jährigen Neymar bezahlte PSG 222 Millionen Euro. Damit übertrafen die Franzosen den bisherigen Rekord von Manchester United um mehr als das Doppelte. Der Premier-League-Klub hatte im vergangenen Jahr Paul Pogba für rund 105 Millionen Euro von Juventus Turin losgeeist.