HSV verlängert mit Altıntaş - Leihe in die Türkei

HSV: Batuhan Altıntaş wird ausgeliehen

Bundesligist Hamburger SV hat den Vertrag mit Ergänzungsstürmer Batuhan Altıntaş bis 2019 verlängert. Das gab der Nordklub am Freitag bekannt.

Im gleichen Zug hat der HSV den 21 Jahre alten Türken für ein Jahr an den türkischen Erstliga-Aufsteiger Yeni Malatyaspor ausgeliehen.

In der Bundesliga kam der Angreifer bislang nur zu einem einzigen Einsatz für die Hanseaten. In der vergangenen Spielzeit war Batuhan Altıntaş an Kasımpaşa SK ausgeliehen. Dort bestritt er 15 Liga-Spiele in der SüperLig.