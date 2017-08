Union Berlin lässt Lämmel ziehen

Mittelfeldspieler Lukas Lämmel sucht sein Glück anderswo

Zweitligist Union Berlin muss in Zukunft auf Mittelfeldspieler Lukas Lämmel verzichten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag des 19-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

"Lukas ist ein sehr talentierter junger Spieler, der seine Stärken auf einer zentralen Position hat. Dort hat er bei uns jedoch kaum Einsatzchancen. Seinem Wunsch zu wechseln, um regelmäßig spielen zu können, haben wir deshalb entsprochen. Für seine weitere Entwicklung wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg bei einem neuen Verein", so Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung des 1. FC Union Berlin.

Ursprünglich war Lämmel bis 2018 an Union gebunden. In der abgelaufenen Saison war er lediglich zu einem Einsatz in der zweiten Liga gekommen. Wohin es das Eigengewächs nun zieht ist noch nicht bekannt.