Tedesco: Hoffnungen auf Harit "blauäugig"

Die Fans von Schalke 04 setzen große Hofnungen in Amine Harit

Domenico Tedesco und Neuzugang Amine Harit stehen mit dem FC Schalke 04 vor ihrem ersten Bundesligaspiel. Vor der Partie am Samstagabend gegen Leipzig (18:30 Uhr) lobte Tedesco den Youngster, schraubte die Hoffnungen aber zurück.

"Grundsätzlich ist er ein Spieler, der unfassbar viel mitbringt. Er ist nicht aufzuhalten auf engen Räumen", sagte Tedesco über den jungen Franzosen und verfiel in Lobeshymnen über dessen vorbildliche Laufwege. Trotzdem könne sich jeder Spieler verbessern, insbesondere wenn er so jung sei. "Zu glauben, dass uns Amine Harit mit 20 Jahren auf sonstige Plätze oder zu sonstigen Erfolgen schießen wird, ist blauäugig", erklärte Tedesco auf der Pressekonferenz am Freitag.

"Die Entwicklung wollen wir mit ihm machen, aber dazu müssen wir ihm auch die notwendige Zeit geben. Alles andere wäre nicht fair", fügte der 31-Jährige hinzu.

Die Königsblauen kauften Harit Anfang Juli für knapp acht Millionen Euro vom FC Nantes ein. Der 20-jährige Mittelfeldspieler gilt als großes Talent und weckte Hoffnungen auf eine erfolgreiche neue Saison auf Schalke.

Transferplanungen noch nicht abgeschlossen

Die Transferplanungen in Gelsenkirchen sind dabei kurz vor dem Saisonstart immer noch nicht abgeschlossen. Bis zum Schluss des Transfermarktes Ende August werden noch zwei oder drei Spieler den Verein verlassen, erklärte Manager Christian Heidel.

Darüber gebe es in den kommenden Tagen Klarheit. Die kolportierten Abgänge des abgesägten Kapitäns Benedikt Höwedes und von Innenverteidiger Naldo zum VfL Wolfsburg schloss er aus. Bei Höwedes gebe es "0,0 Tendenz" zu einem Wechsel "und in der der Sache Naldo braucht niemand bei mir anzurufen", erklärte Heidel.

Tedesco: "Können nur gewinnen"

Domenico Tedesco sprach Heidel vor dem ersten Punktspiel erneut sein vollstes Vertrauen aus. "Die Herangehensweise des Trainers ist so, wie ich es mir vorstelle", sagte der Manager. "Aber am Ende kommt es auf die Ergebnisse an, da bin ich nicht blauäugig. Aber ich bin da sehr optimistisch."

Am Samstagabend trifft Tedesco mit seiner Elf auf Leipzig. Tedesco kennt RB ziemlich gut. Es ist noch nicht lange her, dass er dort mal hospitierte, "da konnte man sich einiges abpausen", wie er berichtete. "Wir freuen uns auf Leipzig", meinte Tedesco. "Gegen Leipzig können wir nur gewinnen, nur glänzen. Sie sind immerhin der Vize-Meister."

Geht es nach dem Trainer-Jungspund, glänzt der S04 sogar schon in seinem neuen System. "In den letzten fünf Wochen haben wir einiges erarbeitet und das darf man ruhig auch sehen", forderte er.