Medien: Stuttgart vor nächstem Millionen-Deal

Santiago Ascacibar (r.) wird mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht

Für die Neuzugänge Chadrac Akolo, Ron-Robert Zieler, Orel Mangala und Ailton hat der VfB Stuttgart bereits über zwölf Millionen Euro ausgegeben. Offenbar gesellt sich eine weitere Neuverpflichtung in Kürze dazu. Denn die Schwaben zeigen großes Interesse an Santiago Ascacibar vom argentinischen Erstligisten Estudiantes.

Wie das Portal "ámbito.com" berichtet, sind die Verhandlungen zwischen beiden Klubs bereits weit vorangeschritten. Ascacibar soll in Stuttgart einen Fünfjahresvertrag erhalten. Für den 20-Jährigen wird dabei eine Ablösesumme von rund sechs Millionen Euro fällig.

Ascacibar ist im defensiven Mittelfeld zuhause und kommt seit 2016 für den argentinischen Traditionsklub zum Einsatz. Seither bestritt er 41 Pflichtspiele in der Liga sowie jeweils vier in der Copa Liberatadores und der Copa Sudamericana. Für die argentinische Selección bestritt der Rechtsfuß außerdem bereits acht Partien. Ascacibar gilt trotz seiner jungen Jahren als zweikampfstark und wertvoll in der Balleroberung.

Der VfB soll dem Bericht zufolge jedoch nicht der einzige Interessent am Mittelfeldtalent sein. So soll der russische Spitzenklub Zenit St. Petersburg ein Angebot bereits abgegeben haben. Allerdings soll Zenit nach dem Kauf von Matías Kranvitter von Atlético Madrid zunächst Abstand von Ascacibar genommen haben.