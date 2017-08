Baumgartl muss passen - Badstuber und Aogo dabei

Nach Daniel Ginczek (r.) muss auch Timo Baumgartl passen

Aufsteiger VfB Stuttgart muss bei Hertha BSC ohne Innenverteidiger Timo Baumgartl auskommen. Der 21-Jährige fehlt im vorläufigen Aufgebot, das die Schwaben bekanntgaben.

Baumgartl hatte nach einer Gehirnerschütterung zuletzt nicht mittrainieren können. 20 Profis wird Trainer Hannes Wolf für sein Debüt in der Bundesliga mit nach Berlin nehmen und muss damit vor der Partie am Samstag noch zwei Profis aus dem Kader streichen. Marcin Kamiński, Dženis Burnić und Anastasios Donis, die ebenfalls noch fraglich waren, treten die Reise im Gegensatz zu Baumgartl an.

Auch die beiden Neuzugänge Holger Badstuber und Dennis Aogo stehen im vorläufigen Kader. Wolf hatte am Donnerstag jedoch einen Startelf-Einsatz der beiden nahezu komplett ausgeschlossen. Fehlen wird neben Baumgartl auch Stürmer Daniel Ginczek wegen einer Belastungsreaktion im Knie. Linksverteidiger Emiliano Insua setzt länger verletzungsbedingt aus.