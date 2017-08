Rapid holt neue Spieler

Sportchef Bickel kündigt Verstärkungen an, Trainer Djuricin freut sich

Bei Rapid hat sich die Personalsituation vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (ab 16:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) gegen Sturm Graz weiter verschärft. Philipp Malicsek fällt wegen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich bis Jahresende aus. Da Christopher Dibon die gesamte Saison fehlt und Tamás Szántó sowie Ivan Močinić wohl noch wochenlang nicht einsatzbereit sind, will man demnächst auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel kündigte am Freitag bei der Pressekonferenz an, bis 31. August "ein bis drei" neue Spieler zu holen. "Wir haben ganz eindeutig einen Personal-Engpass", erklärte der Schweizer. Vor allem im Offensivbereich sieht Bickel Handlungsbedarf - auch im Hinblick darauf, was im kommenden Sommer droht. "Da könnten wir bis zu drei Offensivspieler verlieren", sagte der 52-Jährige, ohne Namen zu nennen.

Allerdings verfügt Rapid derzeit auch nur über drei fitte Innenverteidiger. Deshalb gibt es Überlegungen, Kooperationsspieler Dejan Ljubicic vom SC Wiener Neustadt zurückzuholen. Eine endgültige Entscheidung ist laut Bickel diesbezüglich noch nicht gefallen.

Goran Djuricin begrüßt die bevorstehenden Zugänge. "Ich freue mich auf die Qualitätszunahme", sagte der Rapid-Trainer. Bei der Auswahl der Neuen sollte man auf deren Schnelligkeit und Charakter achten. Der eine oder andere Neo-Rapid-Profi solle "von der Mentalität her anders sein als der Schnitt der Mannschaft", erklärte Djuricin.

