Dembélé haut ab und hinterlässt vermülltes Klopp-Anwesen

Ousmane Dembélé hat in seinem Mietshaus offenbar eine Müllhalde hinterlassen

Ousmane Dembélé verweigert weiterhin jeglichen Kontakt mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund. Wie "Bild" berichtet, hat der wechselwillige Franzose sein Haus von Freunden räumen lassen und total verdreckt zurückgelassen. Bereits Montag soll sich der 20-Jährige, der unbedingt zum FC Barcelona will, nach Frankreich verzogen haben.

Damit hat es sich der Franzose nicht nur mit seinem Arbeitgeber verscherzt, nun droht ihm wohl auch noch Ärger mit seinem Vermieter - und der ist kein geringerer als BVB-Trainer-Ikone Jürgen Klopp.

Wie Bilder auf "bild.de" zeigen, hat Dembélé die Immobilie des Liverpool-Coaches - ein Einfamilienhaus im Dortmunder Süden - völlig zugemüllt hinterlassen. Im Garten des Anwesens stapeln sich blaue Müllsäcke, ein abgenutzter Sessel und schmutzige Wäsche.

Unverständnis in der Mannschaft

Auch in der Mannschaft des BVB sorgt Dembélé mit seinem Verhalten zunehmend für Unverständnis. Bereits Anfang der Woche hatte Verteidiger Sokratis Dembélé kritisiert. "Ousmane ist ein guter Junge", hatte Sokratis am Donnerstag dem "kicker" gesagt: "Er muss aber begreifen, dass kein Spieler größer als die Mannschaft ist. Jeder muss kapieren, dass er für die Mannschaft zu arbeiten und sich einzuordnen hat. Das gilt auch für Ousmane."

Nun legt Gonzalo Castro nach: "Wir waren geschockt, weil das auch für uns neu war. Ich habe so etwas in all den Jahren noch nicht persönlich erlebt", sagte der Führungsspieler gegenüber "Bild". Sollte der 20-Jährige wieder beim BVB-Training auftauchen, "würden wir das intern regeln", erklärte der Abwehrspieler. "Aber Sie dürfen davon ausgehen, dass wir ihm klipp und klar sagen würden, dass so etwas nicht geht und sein Verhalten mannschaftsschädlich ist." Castro persönlich habe aktuell keinen Kontakt zu Dembélé.