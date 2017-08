Sánchez neuer Rekordtransfer der Spurs

Davinson Sánchez ist neuer Rekord-Transfer von Tottenham

Tottenham hat am Freitag mit Davinson Sánchez von Ajax einen neuen Rekordtransfer in der Vereinsgeschichte getätigt. Die Spurs gaben für den Innenverteidiger gleich 42 Millionen Pfund aus.

Der 1,87 Meter große Abwehrspieler wechselte im vergangenen Sommer aus der kolumbianischen Liga zu Ajax und avancierte sofort zum Stammspieler. In der vergangenen Spielzeit kam er auf 32 Ligaspiele, in denen er sechs Tore erzielte, und zwölf Einsätze in der Europa League.

Mehr dazu:

>> Die besten Bilder des Spurs-Rekordtransfers

wfb