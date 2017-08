Ajax will Rapid-Juwel mit allen Mitteln

Maximilian Wöber könnte zum Rekordtransfer des SK Rapid werden

Der am Freitag fixierte Wechsel von Davinson Sánchez von Ajax zu Tottenham könnte für den SK Rapid folgenschwere Auswirkungen haben. In Amsterdam will man das grün-weiße Abwehr-Juwel Maximilian Wöber nun mit allen Mitteln verpflichten.

Nach weltfussball-Informationen hat der niederländische Rekordmeister bereits ein Angebot von fünf Millionen Euro für Wöber gemacht. Dieses wurde von Rapid vorerst abgelehnt. Doch Ajax ist bereit die Summer weiter zu erhöhen. Bis zu zehn Millionen Euro soll die "Kriegskasse" betragen. Damit könnte der 19-Jährige zum teuersten Rapid-Transfer aller Zeiten werden.

Spurs-Rekordeinkauf Davinson Sánchez könnte Lawine lostreten

Am 2. August verabschiedete sich Davinson Sánchez mit einem Tor von Ajax. Der Treffer des 21-jährigen Kolumbianers zur 2:1-Führung gegen OGC Nice ließ die Hausherren vom Einzug in das Playoff der Champions League träumen. Doch die Franzosen glichen am Ende noch aus und beendeten damit alle Hoffnungen der Niederländer auf ein Comeback in der Königsklasse.

Der Anfang vom Ende für Sánchez bei Ajax. Der Aufsteiger des Jahres wollte unbedingt in die Champions League. Bei Tottenham wird ihm dieser Wunsch nun erfüllt. Die Spurs überwiesen für den Youngster die Vereins-Rekordsumme von 40 Millionen Euro, die sich noch auf 42 Millionen Euro erhöhen kann.

Ajax-Sportdirektor Marc Overmars meinte dazu: "Wir wollten ihn unter allen Umständen halten. Als leider klar war, dass Davinson unbedingt wechseln möchte, habe ich die Kollegen in der Vereinsführung informiert. Nun ist bei uns das Transferfenster geschlossen: Wir werden niemanden mehr gehen lassen."

Ajax will zweistellige Millionensumme investieren

Dies betrifft jedoch nur die Abgänge. Neue Spieler wird es in Amsterdam sehr wohl geben. Dabei gibt es auch einen neuen Wunschkandidat: Max Wöber. Der ÖFB-U21-Teamspieler soll nun unter allen Umständen noch in dieser Transferphase verpflichtet werden. Dies soll Ajax sogar eine zweistellige Millionensumme wert sein, damit wäre er der neue grün-weiße Rekordtransfer.

Bisher ist Robert Berić jener Spieler, der beim österreichischen Rekordmeister die Kassen am meisten klingeln ließ. "Berić haben wir um 750.000 Euro zu uns geholt und um 7,5 Millionen Euro verkauft", verkündete Rapid-Boss Michael Krammer im Frühjahr die Topmarke. Nun könnte es für Abwehr-Ausnahmetalent Wöber noch mehr Geld geben.

Was sagt dazu eigentlich der Spieler selbst? weltfussball traf sich in der vergangenen Woche zum ausführlichen Interview mit Maximilian Wöber. Dabei meinte der umworbene Ajax-Wunschspieler: "Es war schon am Ende der vergangenen Saison so, dass es Gerüchte gegeben hat. Damals hat mich das aber überhaupt nicht berührt, weil ich mich voll auf die schwierige Situation bei Rapid konzentriert habe."

"In der Sommerpause ist das Interesse dann immer größer geworden. Es hat einen Anruf von Ajax-Sportdirektor Marc Overmars gegeben und ich habe die Möglichkeit bekommen, um mir in Amsterdam alles anzusehen. Das ist schon allerhöchstes Niveau dort. Aber ich habe jetzt bei Rapid eineinhalb Jahre für meine Chance gekämpft und das ist mein Herzens-Verein. Da haut man nicht nach ein paar Spielen alles wieder hin. So etwas möchte ich nicht. Ich will mich jetzt hier beweisen", so Wöber.

Es wird sich zeigen, ob ein 19-Jähriger der Macht des Geldes widerstehen kann. Die "Topscore Soccer Consultancy B.V" mit Rob Groener und Walter Künzel kann mit ihrem Klienten bei einem Wechsel von Rapid zu Ajax sehr viel verdienen. Keine leichte Situation für Wöber, der eigentlich unbedingt bei seinem Lieblingsverein bleiben wollte.

