Sammer: "Bayern noch nicht in Topform"

Matthias Sammer bescheinigte dem FC Bayern eine verbesserte Form

TV-Experte Matthias Sammer hat beim Bundesliga-Auftakt zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen (3:1) genau hingeschaut. Für den ehemaligen Sportdirektor der Münchener geht die Formkurve des Meisters dabei eindeutig nach oben. Dennoch seien die Bayern noch nicht da, wo sie sein wollen.

In der Vorbereitung wurde die Mannschaft um Trainer Carlo Ancelotti noch mehrfach kritisiert. Vor allem die Testspiel-Ergebnisse der Münchener ließen zu wünschen übrig. Auch Matthias Sammer sah die Entwicklung zunächst kritisch. Schließlich sei "in der Vorbereitung viel über die Bayern diskutiert" worden, so Sammer zu "Eurosport": "Da war vieles problematisch."

Nun gehe die Formkurve jedoch nach oben: "Im Supercup gegen Dortmund war schon ein bisschen mehr Stabilität da. Im Pokal gegen Chemnitz waren sie dann schon wieder total überlegen. Das war schon der nächste Schritt. Der FC Bayern ist auf dem Weg, aber noch nicht in Topform."

Auch zu seinem Nachfolger Hasan Salihamidžić hat sich der 49-Jährige geäußert und forderte Geduld bei der Beurteilung: "Es ist irgendwo verrückt. Wir alle sind Bestandteil dieser verrückten Welt. Lassen wir ihn doch in Ruhe arbeiten", so Sammer weiter: "Wir müssen ihn jetzt nicht kritisieren oder loben. Seine strategischen Fähigkeiten werden erst auf Dauer sichtbar."