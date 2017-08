Medien: Durm hat Medizincheck beim VfB absolviert

Erik Durm steht offenbar vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart

Der Wechsel vom Borussia Dortmunds Außenverteidiger Erik Durm zum VfB Stuttgart steht offenbar unmittelbar bevor. Der 25-Jährige hat am Freitag wohl bereits den Medizincheck bei den Schwaben absolviert. Das berichtet die "Bild".

Offiziell wurde der Transfer von den beiden Bundesliga-Klubs noch nicht verkündet. Bereits am Donnerstag berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass der Rechtsfuß kurz vor einem Abschied bei Borussia Dortmund steht.

Durm wird zum Bundesliga-Auftakt von Borussia Dortmund beim Gastspiel in Wolfsburg derweil nicht im Kader stehen. Der ohnehin oftmals in seiner Karriere von Verletzungen geplagte Abwehrspieler laboriert derzeit an Problemen an der Hüfte.

Durm steht seit 2012 beim BVB unter Vertrag und bestritt seither 97 Pflichtspiele. Mit den Schwarz-Gelben gewann er in der vergangenen Saison den DFB-Pokal, 2014 und 2015 wurde er Supercup-Sieger. Außerdem wurde der siebenfache Nationalspieler 2014 in Brasilien Weltmeister.