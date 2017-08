Reds schlagen 130-Mio.-Offerte für Coutinho aus

Philippe Coutinho soll beim FC Liverpool bleiben

Zwei Angebote des FC Barcelona für Liverpools Mittelfeld-Star Philippe Coutinho hat der FC Liverpool bereits ausgeschlagen. Nun haben die Reds offenbar auch ein drittes, deutlich verbessertes, Angebot der Katalanen abgelehnt.

Wie der englische "Telegraph" berichtet, lag dem Premier-League-Klub eine Offerte über umgerechnet 130 Millionen Euro für den Brasilianer vor. Obwohl mehreren englischen Medienberichten zufolge Coutinho selbst auf einen Wechsel zum FC Barcelona drängt, winkt Liverpool weiter ab: Das Angebot wurde abgelehnt. Zuvor winkte Liverpool Angebote über umgerechnet 78 und 98 Millionen Euro ab.

Die Reds bleiben demnach im Transferpoker um Coutinho hart. Seit Wochen bestätigte Teammanager Jürgen Klopp, seinen Spielmacher unter keinen Umständen verkaufen zu wollen. Auch die Klub-Führung verkündete zuletzt, dass ein Wechsel des 25-Jährigen in diesem Sommer kein Thema sei.

Macht Barça ein viertes Angebot?

Den Verhandlungen nahestehende Personen berichteten dem "Telegraph" dennoch, dass Barça keineswegs locker lassen wird. Durch die 222 Millionen Euro aus dem Neymar-Transfer und die noch nicht besetzte Lücke im Angriffsspiel des Champions-League-Siegers von 2015 wird erwartet, dass ein weiteres Angebot in Liverpool eintreffen wird.

Coutinho, der seit 2013 das Trikot der Reds trägt, hat in der noch jungen Saison kein Pflichtspiel bestritten. Seit dem Audi Cup in München im Juli laboriert der Brasilianer an einer Rückenverletzung und steht Jürgen Klopp daher auch am dritten Spieltag gegen Crystal Palace (16:00 Uhr) nicht zur Verfügung. Coutinhos Vertrag in Liverpool läuft im Sommer 2022 aus.