Uchida vor Abgang auf Schalke?

Atsuto Uchida wird Schalke wohl verlassen

Schalkes japanischer Rechtsverteidiger Atsuto Uchida steht offenbar vor dem Abgang aus Gelsenkirchen. Es habe bereits ein Gespräch mit Manager Christian Heidel gegeben.

Nach Informationen der "Bild" sei Uchida mit seinem Berater am Freitag bei Heidel gewesen, um über seine Zukunft zu sprechen. Nach dem Treffen stünden die Zeichen demnach auf Abschied, da die Konkurrenz auf Uchidas Position zu groß sei. Mit Daniel Caligiuri, Alessandro Schöpf und Coke hat Trainer Domenico Tedesco offensivere Optionen für die rechte Außenbahn. Diese zieht er im angepeilten 3-4-3-System lieber. Der 29-jährige Uchida spielt hingegen etwas defensiver.

Konkret ist der mögliche Wechsel jedoch nicht. Zumindest hat sich Uchida noch mit keinem anderen Verein geeinigt. Der Vertrag des in der vergangenen Saison verletzten Japaners auf Schalke läuft noch bis 2018. Zuletzt hatte Manager Heidel immer wieder betont, den Kader bis Ende August verkleinern zu wollen. Zwei bis drei Spieler sollen Schalke noch verlassen.

Uchida hatte in der vergangenen Saison wegen Knieproblemen nur ein Pflichtspiel für Schalke bestritten. Sein bislang letztes Bundesligaspiel absolvierte er im März 2015.

"Verletzt zu sein ist scheiße! Und zwei Jahre zu fehlen, das ist richtig scheiße! Aber ich habe immer an mich geglaubt und gesagt 'Never give up, du bist ein Samurai'", hatte Uchida nach seiner Rückkehr in die Vorbereitung erklärt. "Mein Ziel ist es, schon bald wieder in der Veltins-Arena zu spielen. Diese Stimmung vermisse ich sehr." Dass er wirklich zurückkehrt, scheint nun unwahrscheinlich.