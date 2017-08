Blindenfußball-EM: Deutschland mit Auftaktsieg

Ulrich Pfisterer feierte einen Auftakt nach Maß

Die deutsche Nationalmannschaft der Blindenfußballer hat bei der Heim-EM in Berlin einen Auftakt nach Maß gefeiert. Das Team von Bundestrainer Ulrich Pfisterer setzte sich gegen Italien mit 2:0 durch und machte damit den ersten Schritt Richtung Halbfinale.

Am Vorabend war das Spiel wegen eines Unwetters unterbrochen worden, am Samstagvormittag aber fortgesetzt worden

Taime Kuttig und Kapitän Alexander Fangmann hatten vor 2.200 Zuschauern bereits am Freitagabend die Treffer für die Gastgeber erzielt. In ihrem zweiten Spiel trifft Deutschland am Sonntag (13:30 Uhr) auf Frankreich.