Zorc: Dembélé-Entscheidung fällt bald

Michael Zorc hat klare Vorstellungen vom Dembélé-Transfer

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat angekündigt, die Verhandlungen um einen Transfer des in Streik getretenen Ousmane Dembélé nicht bis zum Ende der Transferperiode führen zu wollen. Außerdem schob er einem Wechsel von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang endgültig einen Riegel vor. Das sagte der 54-Jährige am Rande des Bundesligaspiels gegen den VfL Wolfsburg am Samstag gegenüber "Sky".

"Wir haben eine klare Position und eine klare Vorstellung. Wird diese Vorstellung erfüllt, dann wird er noch in diesem Sommer transferiert. Ansonsten bleibt er bei uns, das ist ganz einfach", erklärte der Sportdirektor zur Personallie Dembélé. Spekuliert wurde zuletzt, der BVB wolle 140 bis 150 Millionen Euro vom FC Barcelona für den Dribbelkünstler haben.

"Es ist natürlich für deutsche Verhältnisse eine extrem hohe Summe, die aber seinen sportlichen Wert widerspiegelt. Natürlich gibt es noch einen Weg zurück und zwar am 1.9., dann wenn rein rechtlich kein Transfer mehr möglich ist" führte Zorc weiter aus.

Dembélé-Entscheidung nicht am letzten Transfertag

Dabei erklärte der 54-Jährige darüber hinaus, dass der BVB wisse, wo sich Dembélé zurzeit aufhalte: "Er ist in Frankreich. Wir haben über unseren Mitarbeiter und seinen Betreuer Kontakt zu ihm. Das ändert aber nichts an der aktuellen Situation."

Die Entscheidung über den Transfer werde dennoch "nicht am letzten Transfertag fallen, sondern vorher", stellte Zorc außerdem klar: "Die Situation ist sehr herausfordernd, wir haben nicht gesagt, dass es einfach ist. Als Klub haben wir keine andere Wahl, deshalb gibt es nur den einen Weg, dass wir diese konsequente Linie durchziehen."

"Als Trainer hätte man gerne seine besten Spieler dabei", kommentierte unterdessen BVB-Trainer Peter Bosz die andauernde Suspendierung des 20-Jährigen gegenüber "Sky". Beim Bundesliga-Auftakt der Borussen beim VfL Wolfsburg steht Dembélé wie angekündigt nicht im Kader. Bosz fügte an: "Das ist leider so."

Aubameyang? Zorc: "Das Thema ist abgeschlossen"

Auch zur zweiten Personalie, die bei Borussia Dortmund in diesem Sommer für Aufsehen sorgte, nahm Sportdirektor Zorc Stellung. Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang soll demnach beim Revierklub bleiben.

"Das hängt überhaupt nicht mit Dembélé zusammen. Das Thema ist abgeschlossen. Wir haben in den letzten Monaten sehr offen mit ihm gesprochen", so der ehemalige BVB-Spieler, der Gespräche über einen Wechsel bestätigte: "Das Transferfenster war einige Zeit lang offen. In dieser Zeit ist es nicht gelungen, einen Transfer zu realisieren. Jetzt freuen wir uns auf viele Auba-Tore in der neuen Saison."