Rangnick sieht bei Werner "Luft nach oben"

Ralf Rangnick (r.) erwartet noch mehr von Timo Werner

Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick traut Sturmtalent Timo Werner eine noch bessere Saison als die vergangene zu. Der 21-fache Torjäger der letzten Spielzeit könne sich noch steigern.

"Timo traue ich wieder so eine starke Saison zu. Er ist ein junger Spieler, der die bislang beste Saison seiner Karriere hinter sich hat", lobte Rangnick das Sturmjuwel gegenüber der "Bild". "Aber deswegen ist er noch lange nicht am Limit. Er kann sich noch weiter verbessern." In der vergangenen Saison erzielte Werner satte 21 Tore in 31 Spielen und war damit der beste deutsche Torjäger in der Bundesliga.

Die Torquote müsse Werner nicht primär verbessern. "Sondern, was seine Konstanz und Stabilität angeht", erklärte Rangnick: "Da ist noch Luft nach oben bei ihm. Ich bin mir sicher, dass er sich noch verbessern wird, wenn er sich weiter fokussiert. Und da habe ich keine Zweifel."

Die Vorbereitung verlief für Werner jedoch unvorteilhaft. In Leipzig war er der letzte Spieler, der das Training aufnahm. Grund war seine Teilnahme beim Confederations Cup mit der deutschen Nationalmannschaft.

Während der Vorbereitung fiel er zudem zeitweise wegen einer Oberschenkelzerrung aus. Dennoch soll er beim Bundesligaauftakt der Leipziger am Samstagabend gegen den FC Schalke 04 (18:30 Uhr) wieder für die nötigen Tore sorgen.