Kramarić-Bogenlampe lässt Hoffenheim jubeln

Julian Nagelsmann bejubelte einen Auftaktsieg seines Team

1899 Hoffenheim hat eine erfolgreiche Königsklassen-Generalprobe gefeiert. Die Kraichgauer setzten sich beim Auftakt in die Bundesliga dank eines späten Tores von Andrej Kramarić 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen durch. Damit haben sich die Hoffenheimer Selbstvertrauen für das Playoff-Rückspiel zur Champions League am Mittwoch beim FC Liverpool geholt. Das Hinspiel hatte die TSG 1:2 (0:1) gegen das Team von Jürgen Klopp verloren.

Der eingewechselte Kramarić traf in der 84. Spielminute mit einem abgefälschten Schuss für die Hoffenheimer, die seit dem 14. Mai vergangenen Jahres kein Bundesliga-Heimspiel mehr verloren haben. An der berühmten Anfield Road will die TSG ein Novum schaffen - bisher hat dort noch keine deutsche Mannschaft gewonnen.

1899-Coach Julian Nagelsmann freute sich nach der Partie über die drei Punkte: "Wir waren zu Beginn sehr gut, haben aber das Tor nicht geschossen. Das wäre da natürlich wichtig gewesen." Am Ende habe sein Team "nicht unverdient gewonnen."

Die 30.150 Zuschauer in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena sahen ein Heimteam, das von Trainer Julian Nagelsmann im Vergleich zum Liverpool-Spiel vom vergangenen Dienstag auf sechs Positionen verändert wurde. Der Coach hatte seine Rotation zuvor angekündigt. So saß der frühere Bremer Serge Gnabry auf der Bank, Torjäger Sandro Wagner war gar nicht erst im Kader.

Spiel auf ein Tor

Die Bremer, bei denen Zlatko Junuzović, Niklas Moisander und Izet Hajrović fehlten, gerieten trotz der zahlreichen Umstellungen der Gastgeber zu Beginn in die Defensive. Kerem Demirbay hatte bereits in der 4. Minute die erste Großchance für die Hoffenheimer. Vier Minuten später sorgte Ádám Szalai per Kopf für Gefahr. Werder konnte sich kaum befreien. In der 15. Minute war es Neuzugang Håvard Nordtveit, der die nächste TSG-Möglichkeit vergab.

Auch Mitte der ersten Hälfte blieb es ein Spiel auf ein Tor. Die Bremer fanden in der Offensive nicht statt. Das änderte sich in der 29. Minute, als Florian Kainz Werder eigentlich in Führung schießen musste. Der Österreicher vergab aber kläglich. Kurz darauf war es der schwedische Neuzugang Ludwig Augustinsson, der einen Bremer Treffer auf dem Fuß hatte (35.).

Demirbay scheitert am Aluminium

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber wieder die Kontrolle, echte Chancen konnten sich die Hoffenheimer gegen die massive Defensive der Bremer aber zunächst nicht erarbeiten. In der 60. Minute hatte die TSG Pech. Ein abgefälschter Schuss von Demirbay sprang von der Latte auf die Torlinie. Kurz darauf kam Gnabry ins Spiel (67.), Hoffenheim drängte weiter.

Beste Spieler aufseiten der Hoffenheimer waren Demirbay und der 19 Jahre alte Bundesliga-Debütant Dennis Geiger. Bei den Bremern konnten Maximilian Eggestein und Thomas Delaney überzeugen.