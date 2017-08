Torlos-Rekord: Diekmeier zieht mit Schuler gleich

Dennis Diekmeier blieb bisher ein Tor in der Bundesliga vergönnt

Dennis Diekmeier vom Hamburger SV hat am Samstag gegen den FC Augsburg sein insgesamt 182. Bundesligaspiel absolviert. Da er jedoch abermals nicht getroffen hat, stellte er damit den Torlos-Rekord Bundesliga ein.

Dem 27 Jahre alten Außenverteidiger des HSV ist damit in seiner insgesamt neunten Bundesliga-Spielzeit für den HSV und den 1. FC Nürnberg weiterhin kein Treffer vergönnt gewesen. Schuler war in insgesamt sieben Spielzeiten für Hannover 96 sowie Arminia Bielefeld aktiv - getroffen hat auch er nie.

Bereits in der abgelaufenen Spielzeit hatte Diekmeier am 30. Spieltag zunächst den früheren Hamburger Hans-Jürgen Ripp hinter sich gelassen und am 33. Spieltag den früheren Gladbacher und ehemaligen Werder-Manager Thomas Eichin (180 Einsätze) im historischen Negativranking überholt.

Die Top-6 der Bundesliga-Spieler ohne Treffer in der Übersicht:

1. Dennis Diekmeier (1. FC Nürnberg, Hamburger SV) - 182 Spiele

1. Markus Schuler (Hannover 96, Arminia Bielefeld) - 182

3. Thomas Eichin (Borussia Mönchengladbach) - 180

4. Hans-Jürgen Ripp (Hamburger SV) - 177

5. Ferdinand Wenauer (1. FC Nürnberg) - 168

6. Philipp Bönig (VfL Bochum) - 140