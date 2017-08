Harnik beschert Hannover Traum-Comeback

Martin Harnik bewies einmal mehr seine Torgefährlichkeit

Einen Tag nach dem Auftaktsieg von Titelverteidiger Bayern München ist auch Borussia Dortmund erfolgreich in die neue Saison der deutschen Bundesliga gestartet. Die Dortmunder gewannen am Samstag in Wolfsburg mit 3:0 und übernahmen vorerst die Spitzenposition. Martin Harnik bescherte Aufsteiger Hannover indes einen Start nach Maß.

Der ÖFB-Teamspieler traf beim 1:0 in Mainz in der 73. Minute entscheidend für die Gäste. Im Duell der zuletzt im Cup gescheiterten Teams aus Hamburg und Augsburg setzte sich der HSV glücklich mit 1:0 durch. Hertha BSC startete mit einem 2:0 gegen Aufsteiger VfB Stuttgart. 1899 Hoffenheim kam zu Hause gegen Werder Bremen dank eines späten Treffers zu einem 1:0-Erfolg.

Harnik krönte seine gute Vorstellung in Mainz mit dem Siegestreffer. Der 30-Jährige leitete das Tor selbst ein und vollendete per Flachschuss. Da jubelten dann doch trotz Schweigegelöbnis ein paar Anhänger aus Hannover. Diese protestierten damit gegen Clubchef Martin Kind wegen dessen geplanter Übernahme der Mehrheitsanteile an der 96-Profigesellschaft.

Dortmund spielte unbeeindruckt vom Transfertheater um den suspendierten Ousmane Dembele auf. Beim Comeback von Weltmeister Mario Götze trafen Christian Pulisic (23.) nach Götze-Vorarbeit, Marc Bartra (27.) und Pierre-Emerick Aubameyang (60.).

ÖFB-Legionäre unterliegen

Auch der HSV trotzte der jüngsten Unruhe zu einem wichtigen Erfolgserlebnis. Schon in der achten Minute traf Nicolai Müller zum 1:0, verletzte sich allerdings beim Torjubel, weil er mit dem Fuß im Rasen hängen blieb - und musste ausgewechselt werden. Augsburg mit Martin Hinteregger und dem ehemaligen Hamburger Michael Gregoritsch in der Start-Elf gelang der Ausgleich danach nicht mehr.

Im Berliner Olympiastadion erzielte der Australier Mathew Leckie beide Treffer für die Hertha (46., 62.). Für Hoffenheim traf der eingewechselte Andrej Kramaric (84.), sein Schuss wurde von einem Bremer entscheidend abgefälscht. Bei Werder fehlte der verletzte Zlatko Junuzovic, Florian Kainz (bis 67.) kam im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Der Steirer ließ in der 29. Minute eine Riesenchance liegen, aus fünf Metern schoss er am leeren Tor vorbei.

Kurios war am Samstag der Ausfall des Videobeweises in gleich drei Stadien aufgrund "massiver technischer Probleme" des Dienstleisters "Hawkeye". Bei Wolfsburg gegen Dortmund und Mainz gegen Hannover konnte außerdem "bei Abseits-Entscheidungen keine kalibrierte Linie erstellt werden", hieß es in einer Mitteilung der deutschen Liga.

apa