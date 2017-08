Mané lässt Klopp jubeln - Chicharitos Doppelpack

Sadio Mané hat Liverpool gegen Palace zum Sieg geschossen

Aufatmen in Liverpool: Nach dem enttäuschenden Remis am 1. Spieltag gegen Watford hat die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ihr erstes Heimspiel der neuen Saison gewonnen.

Die Reds setzten sich im Stadion an der Anfield Road denkbar knapp mit 1:0 gegen Crystal Palace durch und verbesserten sich in der wenig aussagekräftigen Tabelle zunächst auf Platz vier. Stürmer Sadio Mané erzielte in der 73. Minute den Treffer des Tages. Am Mittwoch spielen Jürgen Klopp und Co. in der Champions-League-Qualifikation gegen die TSG Hoffenheim um den Einzug in die Königsklasse.

FULL-TIME Liverpool 1-0 Crystal Palace



Sadio Mane’s second-half strike was enough to seal the hosts’ first #PL win of the season#LIVCRY pic.twitter.com/FjMm6Y0CFj — Premier League (@premierleague) 19. August 2017

Einen aufreibenden Nachmittag erlebte der Ex-Leverkusener Javier Hernández mit West Ham United. Nachdem die Hammers gegen Southampton nach Treffern von Manolo Gabbiadini (11.) und Dušan Tadić (38./Elfmeter) bereits früh mit 0:2 hinten lagen und zu allem Überfluss auch noch Neuzugang Marko Arnautović durch eine Rote Karte (33./Tätlichkeit) verloren, brachte Chicharito sein Team mit einem Doppelpack (45./74.) zurück ins Spiel.

Durch einen Strafstoß in der Nachspielzeit, den Charlie Austin verwandelte, gab West Ham den sicher geglaubten Punktgewinn aber noch aus der Hand und verlor mit 2:3.

Noch ohne Ex-Nationalspieler Robert Huth, der nach seiner Knöchel-OP noch nicht im Kader stand, kam der ehemalige Meister Leicester City zu einem 2:0 (1:0) gegen Aufsteiger Brighton & Hove Albion. Der Ex-Mainzer Shinji Okazaki brachte die Gastgeber bereits in der ersten Minute in Führung. Harry Maguire traf in der 54. Minute zum 2:0-Endstand.