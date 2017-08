Offensivtrio schießt Juve zum Auftaktsieg

Juventus siegt zum Auftakt der Serie A

Italiens Abonnementsmeister Juventus Turin ist auch ohne Weltmeister Sami Khedira in der Startformationen mit einem 3:0 (2:0)-Erfolg gegen Cagliari Calcio in die neue Saison der Serie A gestartet. Der Ex-Stuttgarter wurde allerdings in der 62. Minute eingewechselt. Auch der Ex-Münchner Douglas Costa saß bei der alten Dame zunächst auf der Bank und kam erst in der 74. Minute ins Spiel.

Die Tore für Juve erzielten der ehemalige Wolfsburger und Münchner Bundesliga-Profi Mario Mandžukić (12.) sowie Paulo Dybala (45.+1) und Torjäger Gonzalo Higuaí­n (66.), der in der 72. Minute Neuzugang Blaise Matuidi Platz machte. Gästespieler Diego Farias scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter (40.) an Juve-Torwart-Ikone Gianluigi Buffon.

Die Alte Dame hatte das Geschehen vor 44.000 Zuschauern von der ersten bis zur letzten Minute im Griff und hätte am Ende sogar noch höher gewinnen können. Paulo Dybala scheiterte mit seinem Schuss aus rund 16 Metern allerdings an der Latte (47.), zuvor setzte Miralem Pjanić in der Anfangsphase einen Freistoß nur knapp am Pfosten vorbei (2.).