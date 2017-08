Hannover bestätigt: Jonathas vor Medizincheck

Jonathas (r.) steht vor einem Wechsel zu Hannover 96

Der Aufsteiger aus Niedersachsen steht kurz vor einer Neuverpflichtung. Wie Hannover 96 bestätigte, wird der Brasilianer Jonathas am Montag die medizinische Untersuchung absolvieren.

Bereits am Sonntag landete der Mittelstürmer in Hannover und wurde von Vertretern des Aufsteigers in Empfang genommen. Jonathas wird vom russischen Erstligisten Rubin Kazan wechseln.

Medienberichten zufolge greift Hannover für den Transfer durchaus tief in die Tasche: Wie die "Neue Presse" zuletzt berichtete, soll sich die Ablösesumme auf rund 6,5 Millionen Euro belaufen. Das Jahresgehalt des 28-Jährigen soll bei drei Millionen Euro jährlich liegen.

Damit wäre Jonathas der Rekord-Transfer der Niedersachsen. Die bisherige Bestmarke unter den Zugängen hielt bisher der spanische Mittelstürmer Joselu, für den Hannover fünf Millionen Euro an die TSG Hoffenheim in der Saison 2014/15 überwies.

Jonathas wechselte im Sommer 2016 von der Real Sociedad zu Rubin Kazan. In 31 Liga-Spielen in der Premier Liga erzielte der Mittelstürmer insgesamt dreizehn Treffer. Allein vier traf der formstarke Angreifer in dieser Saison.