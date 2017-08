Wolfsburg bindet Rexhbecaj langfristig

Elvis Rexhbecaj wird bis 2020 bei den Wölfen spielen

Bundesligist VfL Wolfsburg hat das Talent Elvis Rexhbecaj mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler unterschrieb bis 2020 bei den Niedersachsen.

In der vergangenen Saison schaffte er den Sprung in die U23 und absolvierte bisher 20 Partien in der Regionalliga Nord (zwei Treffer). Seit Beginn der aktuellen Saison trainierte der gebürtige Albaner zudem regelmäßig im Team von Trainer Andries Jonker.

"Elvis ist mittlerweile regelmäßig im Training der Profis dabei und hat sich dort, wie schon im vergangenen Jahr bei der U23, mit engagierten Leistungen immer wieder hervorgetan", hob VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe hervor. Er sei "überzeugt, dass er noch längst nicht am Ende seiner Fähigkeiten angelangt ist und wir und unsere Fans noch sehr viel Freude an ihm haben werden."