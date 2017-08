Salzburgs EL-Gegner patzt in der Liga

Viitorul Constanta, Gegner von RB Salzburg um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League, hat am Sonntag in der rumänischen Meisterschaft eine 0:2-Heimniederlage gegen Universitatea Craiova kassiert. Der Titelverteidiger liegt nach sieben (noch nicht ganz komplett gespielten) Runden unter 14 Mannschaften nur auf dem elften Tabellenplatz.

Salzburg hatte am Donnerstag im Play-off-Hinspiel bei Constanta souverän mit 3:1 (3:1) gewonnen, das Rückspiel steigt am Donnerstag (19:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) in Salzburg. Die Mozartstädter schossen sich am (heutigen) Sonntag mit einem 5:1 (1:0) gegen St. Pölten warm.

apa