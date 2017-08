Barça feiert Auftaktsieg - Messi im Alu-Pech

Lionel Messi und der FC Barcelona starteten erfolgreich in die neue Saison

Der FC Barcelona ist erfolgreich in die neue Saison der spanischen Meisterschaft gestartet. Am ersten Spieltag setzten sich die Katalanen souverän mit 2:0 gegen Betis Sevilla durch.

Die Hausherren kamen nach dem Wirbel der vergangenen Tage zunächst nur schwer in die Gänge und verbuchten in den ersten Minuten kaum nennenswerte Chancen. Erst nach rund einer halben Stunde wurde es vor dem Tor der Gäste gefährlich. Zunächst schlenzte Lionel Messi den Ball nur knapp am Pfosten vorbei (25.), in der 34. Minute scheiterte der argentinische Superstar mit einem Schuss aus über 20 Metern am Aluminium.

Rund zehn Minuten vor der Halbzeit platzte dann der Knoten. Nach einer schönen Kombination von Messi und Gerard Deulofeu fälschte Sevillas Alin Toşca den Ball unglücklich ins eigene Tor ab. Nur 144 Sekunden später muss Sergi Roberto den Ball nach maßgerechter Vorarbeit von Deulofeu nur noch über die Linie schieben. "Es ist immer gut, mit einem Sieg in die Saison zu starten", fasste Deulofeu die Gemütslage anschließend kurz und knapp zusammen.

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber einen Gang runter, waren aber dennoch die bessere Mannschaft. Lionel Messi scheiterte noch zwei weitere Male am Pfosten (61./81.) und verpasste so sein 350. Ligator für den FC Barcelona. Am souveränen Sieg der Katalanen änderte dies jedoch nichts.

Das Spiel fand unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt, zudem trugen die Barça-Stars besondere Trikots. Auf dem Rücken stand nicht der Name des jeweiligen Spielers, sondern der Schriftzug "Barcelona". Auf der Vorderseite der Shirts war außerdem der Hashtag "#totssombarcelona" (Wir alle sind Barcelona) zu lesen.