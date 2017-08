Barça stellt Bemühungen um Coutinho ein

Philippe Coutinho wechselt offenbar nicht zum FC Barcelona

Nachdem der FC Liverpool drei Angebote vom FC Barcelona für Philippe Coutinho ausgeschlagen hat, haben die Katalanen ihre Transfer-Bemühungen um den Mittelfeldstar nun offenbar niedergelegt.

Wie die "Times" berichtet, hat Barcelona den Reds eine Frist gesetzt. Sollte der Klub von Trainer Jürgen Klopp das Angebot der Katalanen nicht bis Sonntagabend um 19 Uhr annehmen, wird Barça keine weitere Offerte für den 25-Jährigen mehr starten. Diese Frist haben die Engländer jetzt offenbar verstreichen lassen.

Zuletzt soll Liverpool ein Angebot in Höhe von 130 Millionen Euro ausgeschlagen haben. Seit Wochen bestätigt Teammanager Jürgen Klopp, seinen Spielmacher unter keinen Umständen verkaufen zu wollen. Auch die Klub-Führung verkündete, dass ein Wechsel des 25-Jährigen in diesem Sommer kein Thema sei.

Coutinho, der seit 2013 das Trikot der Reds trägt, hat in der noch jungen Saison kein Pflichtspiel bestritten. Seit dem Audi Cup in München im Juli laboriert der Brasilianer an einer Rückenverletzung.

Zuletzt berichteten mehrere spanische Medien, dass der Brasilianer den Wechsel nach Barcelona mit einem Streik erzwingen will. Demnach habe der Mittelfeldspieler Klopp mitgeteilt, dass er nie wieder das Trikot des FC Liverpool tragen will.

Erfüllt Barça jetzt die BVB-Forderung für Dembélé?

Barcelona ist also nach wie vor auf der Suche nach einem Ersatz für Neymar, der für 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt ist. Neben Coutinho steht auch BVB-Angreifer Ousmane Dembélé auf dem Wunschzettel der Katalanen.

Zuletzt blitzten die Spanier aber auch in Dortmund ab - mit einem 105-Millionen-Euro-Angebot. Die Schwarz-Gelben verlangen für Dembélé offenbar 150 Millionen Euro Ablöse. Gut möglich, dass Barça das Angebot für den Franzosen jetzt noch einmal erhöht.