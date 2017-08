Rudy: "Bayern war der richtige Schritt"

Sebastian Rudy ist sich sicher: Der Schritt zu Bayern war richtig

Sebastian Rudy war eine der Schlüsselfiguren beim Auftakterfolg des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. Trotz seines gelungenen Debüts sieht der Neuzugang noch deutlich Luft nach oben.

"Bei hundert Prozent sind wir noch nicht. Wir müssen unsere Top-Form noch finden", erklärte Rudy gegenüber der "Bild" und führte aus: "Wir müssen schauen, dass wir besser verteidigen, dass wir nicht so viele Konter bekommen und kompakter stehen. Dafür haben wir nun eine Woche Zeit im Training."

Mit seiner persönlichen Leistung war der Nationalspieler, der einen Assist zum 3:1-Erfolg gegen Bayer Leverkusen beisteuerte, hingegen sehr zufrieden. "So habe ich mir den Start vorgestellt. Darüber bin ich glücklich. Von Anfang an haben Niklas Süle und ich uns gut eingefunden hier bei Bayern München. Dadurch können wir bessere Leistungen bringen. Zu Bayern zu gehen, war der richtige Schritt!"

Dass er bei den Bayern direkt eine Führungsrolle übernommen und sich zum Standardschützen aufgeschwungen hat, überrascht den 27-Jährigen nicht. "Naja, jeder hat eben seine Aufgaben. Dass ich das gut kann, ist bekannt. Und das Vertrauen des Trainers hat sich ausgezahlt", so Rudy.

Trotz starker Leistung auf die Bank?

Trotz seiner starken Leistung ist ein Platz in der Anfangself für den defensiven Mittelfeldspieler am kommenden Samstag in Bremen keineswegs sicher. Schließlich kehrt mit Thiago ein weiterer Kandidat für das Zentrum zurück.

"Ich freue mich auf den Konkurrenzkampf! Ich bin zu Bayern gekommen, um besser zu werden, und ich weiß, dass wir dadurch besser werden – jeder einzelne", sagte Rudy und erklärte: "Für eine Mannschaft ist dieser Druck gut, dass viele gute Spieler da sind und spielen wollen. So machen wir uns gegenseitig besser."