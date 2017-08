Karlsruhe leiht Ex-BVB-Angreifer

Aydoğan (l.) wechselt auf Leihbasis zum Karlsruher SC

Der Karlsruher SC verstärkt sich mit Oğuzhan Aydoğan von Beşiktaş Istanbul. Der 20 Jahre alte Außenbahnspieler wird bis zum Saisonende ausgeliehen.

Aydoğan hatte vor seinem Wechsel in die Türkei im vergangenen Jahr unter anderem in Jugendteams von Schalke 04 und Borussia Dortmund gespielt. In den deutschen Jugend-Nationalmannschaften brachte er es auf insgesamt 21 Einsätze in U15, U16 und U17.

"Oğuzhan ist ein technisch versierter und sehr schneller Spieler, der auf beiden offensiven Außenbahnen eingesetzt werden kann", erklärte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer.

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe im Wildpark", äußerte sich Aydoğan nach der Vertragsunterzeichnung. "Ich will hier zeigen, was ich kann und zum Erfolg der Mannschaft beitragen."

Der KSC steht nach nur einem Sieg aus fünf Spielen auf Platz 15 der 3. Liga. Am Sonntag hatte sich der Zweitliga-Absteiger von seinem Coach Marc-Patrick Meister getrennt. Als Nachfolger werden die Ex-Trainer Markus Kauczinsk und Dirk Schuster gehandelt. Auch Joe Zinnbauer ist im Gespräch.