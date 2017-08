Gorgon will in die Champions League

Alexander Gorgon will noch mehr

Alexander Gorgon peilt am Dienstagabend mit dem kroatischen Meister HNK Rijeka den Sprung in die Champions League an. Der Bezwinger von RB Salzburg muss dafür im Playoff-Rückspiel einen 1:2-Rückstand gegen Olympiakos Piräus wettmachen. Für Rijeka und Gorgon wäre es jeweils die erste Teilnahme an der Königsklasse.

Der 28-jährige Rechtsaußen schaffte zwar schon 2013 mit der Wiener Austria den Sprung in die Champions League. In dieser kam Gorgon aufgrund einer langwierigen Schienbeinverletzung jedoch zu keinem einzigen Einsatz.

Während Rijeka ebenso wie NK Maribor nach der 1:2-Auswärtsniederlage gegen Hapoel Beer Sheva noch ein schweres Heimspiel bevorsteht, geht es in den restlichen drei Dienstagpartien für die Favoriten nur noch um eine Pflichterfüllung. Celtic reiste gar mit einem 5:0-Vorsprung zum Rückspiel nach Astana.

Auch für SSC Napoli sollte nach dem 2:0-Heimsieg nun in Nizza nichts mehr schiefgehen. Und Sevilla startet mit einem 2:1-Vorsprung ins Heimspiel gegen İstanbul Başakşehir F.K..

Mehr dazu:

>> Das Playoff der Champions League im Überblick

apa/red