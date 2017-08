LASK sichert sich Youth-League-Hero

Mergim Berisha geht ab sofort für den LASK auf Torjagd. Der 1,86 Meter große Mittelstürmer kommt leihweise für ein Jahr von RB Salzburg. Mit den Jungbullen gewann er im Sommer die UEFA Youth League.

"Wir freuen uns über die Verpflichtung und hoffen, dass er sich schnell bei uns integrieren kann. Mergim strahlt permanente Torgefahr aus und ist ein sehr großes Talent. Wir wollen ihm helfen, in der Bundesliga Fuß zu fassen mit dem LASK", meinte Trainer Oliver Glasner in einer Aussendung.

Für Liefering traf Berisha in 41 Spielen 17 Mal. In der erfolgreichen Youth League erzielte er in sieben Partien ebenso viele Tore. Auch für den ÖFB könnte der gebürtige Deutsche mit kosovarischen Wurzeln ein Thema sein. Willi Ruttensteiner bestätigte, dass er mit dem Stürmer Kontakt aufgenommen hat, gegenüber weltfussball gab Berisha im April an, sich noch nicht entschieden zu haben.

Neben dem Vollzug des 19-Jährigen vermeldete der LASK auch, dass Lukas Grgic bis Sommer 2018 leihweise nach Ried wechselt.

red