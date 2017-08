Höwedes auf Schalke vor dem Absprung?

Benedikt Höwedes (l.) will Schalke 04 verlassen

Als Kapitän abgesägt, als Innenverteidiger nur noch zweite Wahl: Benedikt Höwedes durchlebt bei Schalke 04 schwere Zeiten. Angeblich beschäftigt sich der Weltmeister intensiv mit einem sofortigen Abschied von den Königsblauen.

Wie die "Bild" berichtet, ist das Verhältnis zwischen dem 29 Jahre alten Abwehrmann und seinem langjährigen Herzensklub zerrüttet. Trotz aller gegenteiligen Aussagen der Verantwortlichen habe Höwedes kein Verständnis für seine Absetzung als Kapitän durch den neuen Trainer Domenico Tedesco. Deswegen treibe der Routinier nun einen Transfer in die englische Premier League voran, so das Boulevard-Blatt weiter.

Dafür habe sich Höwedes sogar die Hilfe eines prominenten Ex-Schalkers geholt: Christoph Metzelder und die von ihm mitbegründete Sportmarketingagentur Jung von Matt/Sports sollen Höwedes zukünftig auch in sportlichen Fragen beraten - und den Wechsel auf die Insel finalisieren. Bislang läuft Höwedes' Zusammenarbeit mit dem früheren Nationalspieler nur in Sachen PR und Marketing.

Am Wochenende brach Metzelder am "Sky"-Mikrofon bereits eine Lanze für seinen Freund und Klienten. "Der Junge ist niedergeschlagen, und das auch zu Recht. Er hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen und sich sportlich immer reingehauen. Das war eine Entscheidung gegen ihn, die ich in der Konsequenz und Härte nicht nachvollziehen kann", kommentierte der Ex-Profi den Umgang mit Höwedes auf Schalke.