Türkischer Ex-Nationalspieler verhaftet

Ömer Çatkıç stand 2003 als Kapitän im türkischen Tor

Der ehemalige türkische Nationaltorhüter Ömer Çatkıç ist am Dienstag in Istanbul verhaftet worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur "Dogan".

Dem Spieler mit den meisten Einsätzen für den türkischen Erstligisten Gaziantepspor wird vorgeworfen, in den im letzten Jahr gescheiterten Putschversuch gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan verwickelt gewesen zu sein.

Demnach sehen die Behörden den 42-Jährigen als Anhänger der Gülen-Bewegung an; der Prediger Fethullah Gülen lebt in den USA. Çatkıç wird vorgeworfen, über die Bylock-Messaging-App kommuniziert zu haben, welche Gülens Unterstützer benutzt hatten, um den Putschversuch am 15. Juli 2016 zu koordinieren. Gülen selbst bestreitet jegliche Beteiligung am Putsch gegen Erdoğan.

Nach dem Umsturzversuch hatten die türkischen Behörden rund 50.000 Personen verhaftet, darunter auch zahlreiche Richter, Professoren, Lehrer und Journalisten, und damit weltweit für Kritik gesorgt.

Auch andere türkische Fußballprofis, allen voran Hakan Şükür, der erheblichen Anteil am dritten Platz der Türken bei der WM 2002 in Südkorea und Japan hatte, waren zwischenzeitlich festgenommen worden.

Çatkıç wurde zunächst im Polizei-Hauptquartier in Istanbul vernommen. Wie die "Sabah"-Zeitung berichtete, wurde zudem auch sein Haus durchsucht.