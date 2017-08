Mamić bei Mordanschlag angeschossen

Zdravko Mamić wurde in Tomislavgrad angeschossen

Auf Zdravko Mamić, den umstrittenen Ex-Präsident des 18-fachen kroatischen Meisters Dinamo Zagreb, ist ein Mordversuch verübt worden. Der 58-Jährige wurde in der Stadt Tomislavgrad angeschossen, teilte der Verein am Dienstag mit.

Auf Mamić wurden mehrere Schüsse abgegeben. Er wurde von einer Kugel am Unterschenkel verletzt und ins örtliche Krankenhaus gebracht, schilderten Augenzeugen. Lebensgefahr bestehe nicht, teilten die Ärzte mit. Die Polizei ermittelt.

Bei dem Attentat soll sich Mamić im Kreise seiner Familie befunden haben. "Wir verurteilen diesen Angriff, der durch alle Formen der Intoleranz und des Hasses herangewachsen ist", erklärte Dinamo.

Bereits 2014 sei Mamić in Split mit Flaschen und 2015 in Bol von einem Passanten mit den Fäusten attackiert worden. "Schande über die Gesellschaft, in der wir leben", schloss der Verein sein Statement.

Mamić mit krimineller Vergangenheit

Zdravko Mamić und sein Bruder Zoran gelten als einflussreichste und umstrittenste kroatische Funktionäre, da ihnen immer wieder kriminelle Geschäfte nachgesagt werden. So wurde Zdravko Mamić 2015 bereits wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung verhaftet, nach der Zahlung der Kaution jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zur Zeit läuft in Osijek gegen ihn ein Betrugsverfahren. Er soll bei Spielerverkäufen ins Ausland seinen Verein um Millionensummen betrogen und keine Steuern gezahlt haben.

Von 2003 bis 2016 war er Präsident von Dinamo. Aktuell ist er als Berater für den Verein tätig.