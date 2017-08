Ulreich: "Wusste, dass Neuer zurückkommt"

Sven Ulreich (r.) wird seinen Platz wieder an Manuel Neuer abdrücken müssen

Stammtorwart Manuel Neuer steht am kommenden Samstag in Bremen vor seinem Comeback beim FC Bayern München. Der Welttorhüter hat seinen Mittelfußbruch auskuriert, sodass Bayerns Nummer Ersatzmann Sven Ulreich wieder in die zweite Reihe rückt - ein Umstand, auf den sich der Schlussmann bereits vorbereitet hat.

"Natürlich freut es einen, wenn man die Spiele macht und sie erfolgreich gestaltet - vor allem wenn man so lange nicht gespielt hat", sagte Ulreich gegenüber dem "kicker". Durch die Verletzung von Neuer konnte der Ex-Stuttgarter in der vergangenen Bundesliga-Rückrunde immerhin sechsmal das Tor des Meisters hüten. Allein eine eigene Ellbogenverletzung verhinderten drei weitere Einsätze.

Auch beim Bundesliga-Auftakt der neuen Saison stand Ulreich zwischen den Posten und bekam von Vereins-Präsident Uli Hoeneß eine gute Leistung bescheinigt: "Er hat gegen Leverkusen gut gehalten."

Dennoch war dem 29-Jährigen stets bewusst, dass er die begehrte Position im Bayern-Tor nach der Genesung von Manuel Neuer wieder abgeben muss: "Ich wusste von Anfang an, dass Manu irgendwann zurückkommt." Beim kommenden Punktspiel der Münchener bei Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr) wird Neuer wohl sein Comeback feiern dürfen.

Ulreich bleibt Bayern erhalten

Überlegungen, den Klub vor dem Vertragsende im Sommer 2018 zu verlassen, hatte Ulreich vor rund sechs Monaten wegen der mangelnden sportlichen Perspektive noch in Betracht gezogen. "Ich habe immer gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, bei einem ordentlichen Verein zu spielen, dann hätte ich es gemacht." Dennoch wisse er, was er "am FC Bayern habe" und freue sich weiterhin, "noch beim FC Bayern" zu sein.

Einen Abschied aus München sei in diesem Sommer-Transferthema hingegen kein Thema mehr, wie Ulreich dem Fachmagazin gegenüber bestätigte. "Das glaube ich eher nicht", so der Torwart.