Dembélé-Entscheidung bis zum Wochenende?

Läuft Ousmane Dembélé künftig für den FC Barcelona auf?

Bei Borussia Dortmund könnte das Thema Ousmane Dembélé bald der Vergangenheit angehören. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bestätigte zuletzt, dass ein Wechsel des Franzosen nicht erst zum Ende des Transferfensters am 31. August realisiert wird. Die Frist für den FC Barcelona könnte dabei schon bald ablaufen.

Bis zum kommenden Wochenende ist Borussia Dortmund offenbar noch bereit, einem Wechsel zum katalanischen Spitzenklub zuzustimmen. Das berichtet "Funke Sport". Nur dann hätte der BVB im Falle eines Abgangs des letztjährigen Shootingstars noch selbst die Möglichkeit, einen geeigneten Ersatz zu finden.

Ob der Wechsel bis dahin über die Bühne geht, liegt scheinbar einzig und allein am FC Barcelona. Französische Medien hatten am Dienstag berichtet, dass Barça bereit sei, das ursprüngliche Angebot von 90 Millionen Euro auf 130 Millionen Euro zu erhöhen. "Funke Sport" widerspricht jedoch diesen Berichten. Eine Näherung an die Forderung des Revierklubs habe es nicht gegeben.

Diese soll dem Vernehmen nach bei 150 Millionen Euro inklusive Boni liegen. BVB-Chef Watzke wollte zuletzt gegenüber "Sky" zwar keine Zahlen bestätigen, machte jedoch unmissverständlich klar, dass die Schwarzgelben "keinen Cent" von ihrer Forderung abrücken werden.

Schmelzer will Thematik "im Moment ausblenden"

Solle Barcelona darauf bis Ablauf der BVB-Frist nicht eingehen, bliebe Dembélé weiter in Dortmund. Spekulationen, ob der 20-Jährige dann nach seinem Streik wieder in die Mannschaft integriert werden könnte, kochte Watzke herunter. Eine Rückkehr sei für Dembélé möglich, wenn er sich "vor der Mannschaft entschuldigt".

Angesprochen auf eine Wiedereingliederung des Franzosen gab sich derweil Kapitän Marcel Schmelzer bedeckt. "Viele von den Spielern und auch der Trainer haben ja schon ein paar Worte dazu gesagt", so der 29-Jährige auf einer Pressekonferenz am Dienstag: "Ich denke, das Beste ist einfach, das im Moment noch auszublenden. So, wie die Jungs das am Wochenende super gemacht werden. Wir warten jetzt einfach noch ein paar Tage ab, bis eine Entscheidung gefallen ist."

"Bis dahin", so Schmelzer weiter, sei es "gut, dass die Mannschaft das Thema nicht so nah an sich heranlässt und sich auf die Aufgaben konzentriert." Der Auftakt-Sieg beim VfL Wolfsburg (3:0) sein "ein super Beispiel dafür", dass sich die Mannschaft weiterhin auf das Sportliche konzentriert.