Marc Janko soll Sparta wieder verlassen

Ist das Abenteuer Sparta für Marc Janko schon vorbei?

Vieles deutet darauf hin, dass Marc Janko Tschechien nach nur wenigen Wochen wieder verlassen soll. Durch die verpasste Gruppenphase der Europa League und die ausbleibenden Tore möchte ihn Sparta Praha zumindest temporär abgeben.

"Wir wollen so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen. Da gibt es ein paar Optionen, wir wollen ein paar Spieler ins Ausland verleihen", meinte Sparta-Manager Adam Kotalik gegenüber der tschechischen Tageszeitung "Sport".

"Marc Janko ist sicherlich ein guter Stürmer, das hat er bei seinen bisherigen Stationen unter Beweis gestellt. Aber wir erwarten mehr von ihm, als er bisher hier gezeigt hat", ergänzte der Manager.

In der erfolglosen Qualifikation der Europa League, Sparta scheiterte an Crvena Zvezda (Roter Stern Belgrad), stand Janko noch in der Startelf. In der Liga brachte er es nach vier Spieltagen nur noch auf zwei Kurzeinsätze.

Noch vor zwei Wochen meinte Janko im Interview mit weltfussball, dass die Vorbereitung nicht nach Wunsch lief: "Ich bin voll fit. Leider hat mir eine Erkrankung zu schaffen gemacht und mich etwas zurückgeworfen. Außerdem bin ich inzwischen auch Familienvater und habe eine gewisse Verantwortung gegenüber meinem Kind, da muss man schon sehr genau aufpassen. Mit dem Trainer und dem Betreuer-Team war und ist aber alles genau abgesprochen."

Trotz seiner Probleme bei Sparta wurde Janko indes von Marcel Koller in den Teamkader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Wales und Georgien einberufen. Der Teamchef hält seinem Torjäger weiter die Treue. Gegenüber weltfussball begründete dies der ÖFB-Chefcoach so: "Es ist schwierig in Österreich Topstürmer zu finden, die in internationalen Ligen regelmäßig Tore machen. Solche Leute hätte man gerne, damit man es Trainer auf der Bank ein weniger ruhiger hat."

