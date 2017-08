Neue Mega-Offerte für Mbappé - Ultras empört

Kylian Mbappé ist bei den Fans der AS Monaco in Kritik geaten

Wechselt er? Wechselt er nicht? Wenn ja, wohin und zu welchem Preis? Kaum eine Transferposse beherrscht den Sommer so sehr wie die Zukunft von Monaco-Youngster Kylian Mbappé. Nun soll Paris Saint-Germain seine Offerte für den 18-Jährigen noch einmal aufpoliert haben.

Die britische "Sun" berichtet, dass PSG 200 Millionen Euro in den Ring werfen will. Mbappé wäre damit der zweitteuerste Spieler der Geschichte. Zudem soll der Senkrechtstarter 288.000 Euro pro Woche verdienen. Zum Vergleich: Das angeblich ebenfalls interessierte Starensemble von Real Madrid soll Mbappé lediglich die Hälfte geboten haben.

Dem Bericht zufolge hakt der Deal lediglich noch an der Legitimation der UEFA. PSG will demnach einer Strafe wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay aus dem Weg gehen.

Dass Mbappé, dessen Vertrag in Monaco Ende Juni 2019 ausläuft, die AS verlässt, scheint allerdings immer wahrscheinlicher. In den letzten beiden Ligaspielen verzichtete Coach Leonardo Jardim auf das Toptalent. Nach einem Streit mit Verteidiger Andrea Raggi wurde Mbappé zudem unlängst vom Training ausgeschlossen.

Offener Brief der Ultras

Das Gebaren des Franzosen stößt auch den Fans der Monegassen auf. In einem offenen Brief kritisierte die Ultra-Szene Mbappé zu Wochenbeginn:

"In jüngster Zeit haben wir mit Überraschung und Empörung über die Medien von einem Mbappé-Transfer und den möglichen Gehältern gehört, die der Spieler offensichtlich verlangt. [...] Wir können solch ein Verhalten und solche Gehaltsforderungen nicht gutheißen. Er hat sich noch nicht bewiesen und in der vergangenen Saison nur einige Spiele bestritten", so die Anhänger des Klubs.

Weiterhin glaube man an eine erfolgreiche Saison. "Mit oder ohne Mbappé."