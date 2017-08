"Maßlose Forderungen": Kein Jairo-Transfer zu 96

Jairo wechselt nicht zu Hannover 96

Der Wechsel von Jairo Samperio vom 1. FSV Mainz zu Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 ist auf der Zielgeraden geplatzt. "Maßlose Forderungen" des Beraters hätten einen Deal verhindert, verkündeten die Niedersachsen am Mittwoch.

Demnach weilte Jairo bereits seit Dienstagabend in Hannover, um am Mittwochmorgen den Medizincheck zu absolvieren. Am Nachmittag hätte der Wechsel verkündet und der Offensivspieler das Training mit den Roten aufnehmen sollen. "Dazu wird es nun nicht mehr kommen", heißt es auf der Homepage der 96er. Zwar habe man sich mit Mainz bereits auf eine Ablöse sowie mit dem Spanier auf Gehalt und Vertragslänge geeinigt, der Transfer scheiterte jedoch an den Forderungen von Jairos Berater Christian Wein.

"Es ist sehr schade, wir hätten den Spieler gern unter Vertrag genommen. Allerdings hat sein Berater Christian Wein von der Agentur Promoesport, obwohl wir ihm ein branchenübliches Angebot unterbreitet haben, seine eigenen Interessen mit übertriebenen Forderungen über die der Vereine und seines Spielers gestellt", kommentierte Hannovers Manager Horst Heldt den gescheiterten Transfer des 24-Jährigen.

Mit der Veröffentlichung des Umstands und der klaren Nennung des Beraters geht Hannover einen eher unüblichen Weg, setzt aber auch ein klares Zeichen. Starberater wie Mino Raiola sorgten in der Vergangenheit immer wieder dafür, dass sie bei den rekordverdächtigen Wechseln ihrer Klienten mächtig mitkassierten.