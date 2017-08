Barça lässt Seri-Deal kurzfristig platzen

Jean Michaël Seri wird scheinbar in Nizza bleiben

Eigentlich war alles bereits beschlossene Sache zwischen dem FC Barcelona und OGC Nizza. Jean Michaël Seri sollte noch in dieser Woche seinen Vierjahresvertrag bei den Katalanen unterschreiben und künftig das Trikot der Blaugrana tragen. Doch der spanische Pokalsieger hat es sich scheinbar anders überlegt.

Am Dienstagabend sind die Verantwortlichen beim FC Barcelona zu der Übereinkunft gekommen, den Mittelfeldspieler nicht in diesem Sommer zu verpflichten. Das berichtet das spanische Magazin "Mundo Deportivo".

Der Grund für die plötzliche Kehrtwende ist rein planerischer Natur. Aus finanzieller Sicht wäre der Deal für beide Seiten kein Problem gewesen. Sowohl Barça als auch Nizza hatten sich schließlich bereits über die Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro geeinigt. Auch die Zustimmung des Spielers lag den Katalanen vor.

Seri ohnehin nur zweite Wahl?

Vielmehr habe Barcelona erkannt, dass kurz vor dem Ende der Transferfrist am 31. August auf anderen Positionen größerer Handlungsbedarf besteht. Einerseits will Sportchef Robert Fernández sowohl bei Borussia Dortmunds Ousmane Dembélé als auch bei Liverpools Philippe Coutinho den endgültigen Durchbruch schaffen. Andererseits haben die Katalanen erst kürzlich mit dem Brasilianer Paulinho Mittelfeldspieler verpflichtet, der durchaus auch Seris Position in der Schaltzentrale übernehmen kann.

Zuletzt gibt der Bericht als Grund an, dass Seri in Barcelona ohnehin nur zweite Wahl war. Wunschkandidat Marco Verratti von Paris Saint-Germain stand jedoch von Anfang an nicht zum Verkauf. Jean Michaël Seri, der sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten findet, kam 2015 vom portugiesischen Klub Paços de Ferreira nach Nizza. Dort hat der Rechtsfuß noch einen Vertrag bis 2019.