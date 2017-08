Müller nach Kreuzbandriss erfolgreich operiert

Nicolai Müller (l.) wurde am Kreuzband operiert

Nicolai Müller von Bundesligist Hamburger SV ist in Köln am rechten Knie operiert worden. Das gab der Nordklub am Mittwoch bekannt.

"Nicolai Müller hat die OP gut überstanden. Gute Besserung weiterhin!", twitterte der Verein. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich in der Bundesliga-Auftaktpartie gegen den FC Augsburg (1:0) einen Kreuzbandriss zugezogen. Das Missgeschick passierte beim Jubel nach seinem Tor.

Müller muss nach erster Diagnose bis zu sieben Monate pausieren.

Beim Training des HSV am Mittwoch konnte Trainer Markus Gisdol außer den gerade erst operierten Müller, Bjarne Thoelke (Innenbandanriss am Knie) und U21-Spieler Finn Porath auf alle Spieler zurückgreifen. Abwehrspieler Mergim Mavraj meldete sich zurück und konnte die komplette Einheit absolvieren.