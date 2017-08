"Equal Game" statt "No to Racism"

Vorgestellt wurde das Projekt von Aleksander Ceferin (Bild) und Paul Pogba

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird mit Beginn der Europacup-Saison 2017/18 eine neue Antidiskriminierungs-Kampagne starten. Unter dem Motto "Equal Game" (frei übersetzt: Ein Spiel für alle) werden am ersten Spieltag der Champions League am 12. September erstmals neue TV-Spots vor den Partien laufen. Diese lösen die 2013 genutzten Spots mit dem Motto "No to Racism" ab.

Vorgestellt wurde das Projekt von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und Paul Pogba. Der französische Mittelfeld-Star von Manchester United ist gemeinsam mit den Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sowie Ada Hegerberg, Europas Fußballerin des Jahres 2016, der Hauptdarsteller in dem TV-Spot und hatte sich das Motto "#Equal" in die Frisur rasiert.

Der Kampf gegen den Rassismus sei weiter elementarer Bestandteil. Man wolle die Forderung nach Gleichheit aber ausweiten, teilte die UEFA am Mittwoch in Monte Carlo mit.

apa