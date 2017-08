Ibra-Entscheidung naht - Comeback gegen Spurs?

Bald wieder auf dem Platz? Zlatan Ibrahimović könnte wieder für United spielen

Zlatan Ibrahimović arbeitet rund vier Monate nach seiner Knieverletzung fleißig an seiner Rückkehr auf den Rasen. Der Schwede könnte kurz vor einem neuen Vertrag bei Manchester United stehen und schon bald wieder in der Liga auflaufen.

Wie die britische "Sun" berichtet, hat der Mittelstürmer die Mediziner mittlerweile von seiner vollständigen Genesung überzeugt. Erst im Mai hatte sich Ibrahimović einem Eingriff unterzogen und seither gute Fortschritte in der Reha erzielt.

Das Boulevardblatt führt weiter aus, dass der exzentrische 35-Jährige noch in dieser Woche einen neuen Vertrag in Manchester unterschreiben wird.

Außerdem soll der Schwede schon bald wieder gegen den Ball treten können. Ein erstes Pflichtspiel peilt der Stürmer dem Bericht zufolge schon am 28. Oktober an. Dann spielt United im Heimspiel gegen Titelkonkurrent Tottenham Hotspur in der Premier League.

Manchester-Teammanager José Mourinho hatte unlängst bereits bestätigt, mit Ibrahimović über einen neuen Vertrag zu verhandeln. Nachdem der Schwede im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain in den Nordwesten Englands wechselte und einen Einjahresvertrag unterzeichnete, wurde der Kontrakt aufgrund der schweren Verletzung vorerst nicht verlängert. Gleich im ersten Jahr avancierte der Schwede zum Top-Scorer für die Red Devils.