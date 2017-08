SV Ried spricht Hausverbote aus

Erste-Liga-Klub Ried hat Mittwoch sechs Hausverbote ausgesprochen. "Die SV Ried will den Besuchern in der 'Keine Sorgen Arena' eine familienfreundliche Atmosphäre bieten und verurteilt jegliche Gewalt", erklären die Innviertler in einer Aussendung.

Die Rieder zogen damit die Konsequenzen aus dem Abstiegsspiel gegen den SV Mattersburg Ende Mai. "In enger Zusammenarbeit mit den Behörden wurden sechs Personen ausfindig gemacht, die im Spiel gegen Mattersburg diese Grundsätze der SV Ried nicht respektiert haben." Die Hausverbote gelten vorerst für ein halbes Jahr.

Die Ermittlungen der Behörden zu den Vorfällen im oberösterreichischen Derby gegen BW Linz sind hingegen noch im Laufen. In den "OÖ Nachrichten" wurde dazu Bezirksinspektor Friedrich Glechner von der Rieder Polizei so zitiert: "Der Ordnerdienst von Blau-Weiß hat massiv versagt. Wir wollten in die Pufferzone. Die Türen waren versperrt, aber der zuständige Ordner war nicht greifbar." Nicht zuletzt deswegen geht die Rieder Klubführung davon aus, dass "die Aggressionen bei diesem Spiel nicht von den Rieder Fans ausgegangen sind."

